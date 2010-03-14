Ateistler Avustralya'da buluşuyor

T24- Tüm dünyadan ateistler Avustralya'nın Melbourne kentinde toplanıyor. Her yıl yapılan ve ateistlerin en büyük buluşma platformu olarak bilinen buluşmaya bu yılki katılımın önceki yıllara göre çok daha düşük olduğu belirtildi.



Bu yıl 2500 bilet satıldığı, geçen yılki toplantıya katılımın ise bunun neredeyse üç katı olduğu bildiriliyor.

Küresel Ateistler Buluşması, dünyanın dört bir yanından bilim adamı, felsefeci, yazar ve mizahçıyı bir araya getiriyor.

Toplantının sonunda da dinin toplum üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin bir açıklama yapılıyor.

Bu yılkı toplantıda ek olarak, dini kurumların vergi mükellefleri üzerindeki yükünü anlatan bir film gösterilecek.

Bu sene en büyük gürültüyü ise, İslam ve terörizmin tartışılacağı bir oturum koparacak gibi görünüyor.

Oturuma "God Delusion" (Tanrı Yanılgısı) adlı kitabıyla tüm dünyada ilgi toplayan Richard Dawkins'in de katılacağı belirtiliyor.

Katılımcılar gerek bu oturum, gerekse diğer oturumlarda görüşlerini infiale neden olmayacak ılımlı bir şekilde ifade etmeye çağrılıyor.