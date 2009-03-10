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Dünya

Ateist reklam Hollanda’da

İspanya, İngiltere ve Kanada'dan sonra Hollanda'da da "ateist reklam kampanyası" başlatıldı.

10 Mart 2009 02:00

İspanya, İngiltere ve Kanada'dan sonra Hollanda'da da "ateist reklam kampanyası" başlatıldı.

Lahey ile Amsterdam arasındaki otoyolun, Schiphol havaalanı yakınlarındaki bölümünde, 9x12 metre büyüklüğündeki reklam panosunda, "Muhtemelen tanrı yok, bunu düşünmeye cesaret et ve hayatın tadını çıkar" ifadesi yer aldı.

Üç kuruluşun desteklediği kampanya çerçevesindeki "reklamın" iki hafta burada kalacağı belirtildi. Panonun daha sonra başka bölgelerde de sergileneceği, yardım sağlanması halinde kampanyanın genişletileceği belirtildi.

İspanya, İngiltere ve Kanada'da da benzer bir ifade otobüslerin üzerindeki reklamlarda yer almıştı.

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