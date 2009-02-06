Ateist otobüs kampanyasına misilleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz aylarda, otobüslerin üzerinde yer alan bazı reklamlarda şu slogan dikkat çekiyordu: "Muhtemelen Tanrı yok. Şimdi kaygılanmayı bırakın ve hayatın tadını çıkarın."



İngiliz Hümanist Derneği'nin "Ateist otobüs kampanyası" denilen bu girişimi Guardian gazetesine göre şimdi Hıristiyan grupların misillemesine hedef oluyor:



Üç ayrı Hıristiyan grup, Londra'da toplam 175 otobüste yer alan karşı sloganlarıyla sokağa çıkmaya hazırlanıyor:



Örneğin Hıristiyan Partisi: "Kesinlikle Tanrı var. Bu yüzden partimize katılıp hayatın tadını çıkarın" demiş reklâmında... Rus Ortodoks kilisesi ise "Bir Tanrı var. İnanın ve hayatınızı yaşayın"...



Gazete, ateist otobüs kampanyası aleyhinde yapılan ve "iddianın kanıtlanmasını talep eden" şikâyetlerin ise reklâm standartları kurumunca 'bir görüşün ifadesi olduğu gerekçesiyle' reddedildiğini belirtiyor. (BBC)