T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ateist otobüs kampanyasına misilleme

İngiltere'deki 'ateist otobüs' kampanyasına karşı inançlı kesimler 'Kesinlikle Tanrı var' ilanı yazılı otobüsleri sefere soktu

06 Şubat 2009 02:00

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz aylarda, otobüslerin üzerinde yer alan bazı reklamlarda şu slogan dikkat çekiyordu: "Muhtemelen Tanrı yok. Şimdi kaygılanmayı bırakın ve hayatın tadını çıkarın."

İngiliz Hümanist Derneği'nin "Ateist otobüs kampanyası" denilen bu girişimi Guardian gazetesine göre şimdi Hıristiyan grupların misillemesine hedef oluyor:

Üç ayrı Hıristiyan grup, Londra'da toplam 175 otobüste yer alan karşı sloganlarıyla sokağa çıkmaya hazırlanıyor:

Örneğin Hıristiyan Partisi: "Kesinlikle Tanrı var. Bu yüzden partimize katılıp hayatın tadını çıkarın" demiş reklâmında... Rus Ortodoks kilisesi ise "Bir Tanrı var. İnanın ve hayatınızı yaşayın"...

Gazete, ateist otobüs kampanyası aleyhinde yapılan ve "iddianın kanıtlanmasını talep eden" şikâyetlerin ise reklâm standartları kurumunca 'bir görüşün ifadesi olduğu gerekçesiyle' reddedildiğini belirtiyor. (BBC)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24