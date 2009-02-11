Ateist-Hıristiyan reklam savaşı kızışıyor

İngiltere’de tanrının varlığına inanmayan ateistler ile Hıristiyanların otobüsler üzerindeki reklam savaşı kızışıyor. Hırıstiyanlar, “Tanrı muhtemelen yok” diyen ateistlere “Tanrı kesinlikle var” şeklindeki reklamla karşılık veriyor.



Londra'da bir grup ateist tarafından otobüslere reklam panosu olarak astırılan "Tanrı muhtemelen yok, kaygılanmayı bırakıp hayatın tadını çıkarın" yazısına, bir grup Hristiyan, "Tanrı kesinlikle var, inanın ve hayatı yaşayın" sloganıyla yanıt veriyor.



Hıristiyanların panoları gelecek haftadan itibaren Londra'nın merkezinde sefer yapan 175 otobüs üzerine konacak.



İngiltere Reklam Standartları Ajansı (ASA) sözcüsü, daha önce ateistlerin reklamlarına karşı kendilerine 326 şikayet ulaştığını, bu şikayetlerde kampanyanın, "başkalarının inançlarına yönelik saldırganlık içerdiğinin" öne sürüldüğünü bildirdi.



"Bu şikâyetlerin her birini dikkatle inceledik" diyen sözcü, bir kısım şikayet sahibinin de "reklamı verenlerin tanrının olmadığını kanıtlayacak delile sahip olmadıklarını söylediğine" işaret etti.



Soruşturma sonucunda reklamın, reklamı verenlerin görüşlerini yansıttığı ve karşı görüşte olanların şikayetlerinde ortaya koydukları "reklamın başkalarının inançlarına saldırganlık içerdiği" gibi iddialarının da kanıtlanamaz nitelik taşıdığı neticesine vardıklarını belirten sözcü, "her ne kadar reklamın içeriği pek çok kişinin inançlarıyla çatışıyorsa da, bunun geniş kitlelere yönelik bir saldırganlık amacı taşımadığı kanaatine vardık" dedi.



Sözcü, İngiltere Hümanist Birliği tarafından verilen "Muhtemelen Tanrı Yok" reklamının, "ASA'nın reklam kurallarının çiğnenmesine ilişkin bir yönünün bulunmadığı" sonucuna vardıklarını, "konunun kendileri açısından kapandığını" da vurguladı.



Hıristiyanların başlatacağı kampanyayla ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşmış bir şikayetin bulunmadığını da belirten sözcü, "benim bilgim dışında ulaşmış olabilir ama varsa da henüz değerlendirme aşamasının çok başındadır. Bütün mesele bu şikâyetlerde iddia edilen hususların, ASA kurallarıyla çatışıp çatışmadığının tespitidir" dedi.

