-ATC Konferansı başladı WASHINGTON (A.A) - 31.10.2011 - Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) 30'uncu yıllık konferansı başladı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı Washington'daki konferansa geniş katılım oldu. Konferansın açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ile ilişkileri tanımladığı ''model ortaklığın'' herkes tarafından takip edilmesi gereken bir hedef olduğunu söyledi. Model ortaklığın nasıl şekilleneceğine bakabilmek için iki ülkenin ekonomik yapı ve ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 30 yıl önce çok farklı konumda olan Türk ekonomisinin bugün dünyanın 16. büyük ekonomisi haline gelmesi sürecini anlattı. Türk ekonomisinin dönüşümünün bir gecede olmadığını, yıllar aldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu başarısının hem Türkiye hem de Arap Baharı'nın geleceği için önemli olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye modelinin bölgedeki diğer ülkeler için en ilham verici model olduğunu kaydetti. -''Gelişen bağlara odaklanılmalı''- Türkiye'nin inovasyonun itici güç olduğu ekonomiye doğru dönüştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki model ortaklığının, Türkiye'nin sahip olduğu bu yeni ekonomik yapılara göre inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, ''Eğer model ortaklık, Türk ekonomisinin dönüşümüne yardım etmekse ve inovasyonun itici güç olduğu ekonomiyi daha üst seviyelere çekmekse, iki ülke girişimcileri, yatırımcıları ve bilim adamları arasında gelişen bağlara odaklanmalı'' dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki model ortaklığın istenilen noktada olmadığını ama bu konuda siyasi bir irade olduğunu ve bunun da özel sektör faaliyetleriyle desteklenmesi ve iş dünyasının da bu sürece katkı sağlaması gerektiğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ABD pazarındaki payının artması için, Türk ile ABD firmaları arasında ortak ürünler üretilmesi ve karşılıklı teknolojinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. İki ülke arasındaki artan ivmeden yararlanmak gerektiğini de ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Daha fazla işbirliği için çaba göstermeye devam edelim ve bu stratejik işbirliğini ilişkilerimizin ekonomik boyutunu da güçlendirerek daha üst düzeylere taşıyalım'' dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin AB üyeliğinde ''fair'' ve sürekli bir çözüm için ABD'nin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu kaydetti. Terörle mücadelede iki ülke işbirliğine de değinen Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki her alandaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi ve ekonomik ilişkileri güçlendirerek stratejik işbirliğini daha üst düzeylere çıkarılması çağrısında bulundu. -Diğer konuşmacılar- Amerikan-Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı Richard Armitage da, konuşmasında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin son yıllarda daha da güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ABD Kongresi'nde sık sık gündeme gelen ve Türk-Amerikan ilişkilerinde sıkıntıya yol açan Ermeni tasarılarının bu sefer eskisi kadar gündemde olmadığına dikkati çeken Armitage, konuşmasında Türkiye'deki hızlı ekonomik büyümeden övgüyle bahsetti. Armitage, Türkiye ile ABD arasında terör örgütü PKK konusundaki işbirliğine de değinerek, bu işbirliğinin daha da artması gerektiğini söyledi. Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Haluk Dinçer de Türk ekonomisinin gelişmesinden bahsederek, Türkiye'nin yabancı yatırımlar için cazibe merkezi olmaya başladığını söyledi. ABD ile Türk özel sektörü arasında son yıllarda gelişen ilişkileri etkileyici bulduğunu belirten Dinçer, ama Türkiye'ye daha fazla ABD'li yatırımcı beklediklerini kaydetti. Dinçer, ''Amerikalı arkadaşlarımızla ilişkilerimizin daha gelişeceğini ve daha üst düzeylere çıkacağını umuyorum'' dedi. -Tuncay Özilhan'a ödül- Açılışta, Anadolu Grubu kurucularından Tuncay Özilhan'a ''Seçkin Kariyer Ödülü'' verildi. Özilhan konuşmasında, ''Türk iş hayatına yaptığım katkılardan ötürü verdiğiniz ödülden çok etkilendim ve onur duydum. Sanki emeklilik hediyesi gibi geldi ama benim emekli olmaya niyetim yok, bunun için daha çok gencim'' esprisini yaptı. Kariyerine ilk başladığı 1970'lı yılların Türkiyesi'nin çok farklı olduğuna değinen Özilhan, Anadolu Grubu'nu bugünkü konumuna getirmenin o dönem hayallerinde bile olmadığını söyledi. ''O zaman dünyamız sadece Türk pazarıyla sınırlıydı, bugün ise birçok ülkedeki varlığımızla gurur duyuyoruz, küresel markalarla yakın ortaklıklar kuruyoruz'' diyen Özilhan, şirket faaliyetleri hakkında bilgiler verdi ve ABD merkezli bazı uluslararası şirketlerle ortaklıklarına değindi. ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde, John Hopkins Üniversitesi'yle sağlıkta kurdukları ortaklığın da Amerikalılar ile Türkler arasında yeni özel köprü kurulmasına katkı sağlayacağını anlatan Özilhan, böylece sadece birlikte iş yapmayı değil, halklar arasında ciddi işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını anlattı. Özilhan, bugün ulaştıkları başarılarıyla hem ulusal hem de küresel olarak geldikleri noktadan çok mutlu olduklarını ve geleceğe dair da heyecanlı olduklarını kaydederek, bu başarılarının Türkiye'nin küreselleşen girişimciliğiyle de yakın bağlantılı olduğunu söyledi. Konferansta, Coca Cola firmasının Van depremi dolayısıyla 1 milyon dolar yardım göndereceği de açıklandı.