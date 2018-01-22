ATBD Council: Operasyon Türkiye'nin güvenliği açısından önemli

İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e gerçekleştirdiği \"Zeytin Dalı\" operasyonunun Türkiye’nin sınır güvenliği açısından gerekli olduğunun altını çizdi.

Terör örgütleri YPG ve PKK’nın elinde bulunan Afrin’e önce hava, ardından da kara operasyonu düzenlenmesi konusunda yazılı bir açıklama yapan Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Türkiye bu kararında haklıdır. Suriye’nin Türkiye’ye yakın bölgelerinde terör unsurlarının barındırılması asla kabul edilemez.

\"Hükümet bu konuda haklı uyarılarını uluslararası platformlarda birçok kez dile getirmiştir.

\"Gerçekleştirilen bu operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için gösterilen yüksek hassasiyet gerek hükümetin, gerekse TSK’nın amacının sadece terör örgütleriyle mücadele olduğunu göstermesi bakımından da önemlidir.

\"İş dünyası örgütü olarak Türkiye’nin sınır güvenliği ve komşu ülke Suriye’nin toprak bütünlüğü bakımından önemli gördüğümüz bu operasyonun en kısa sürede başarıyla tamamlanacağına inanıyoruz.

\"Bu operasyonun piyasalar üzerinde ciddi bir etkisinin olmasını da beklemiyoruz.

\"Türkiye ekonomisi siyasi istikrar sayesinde bu tür gelişmelere karşı yeterince dirençlidir.\" (Fotoğraflı)