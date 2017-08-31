ATBD Council: ABD pazarına girmek isteyenlere hizmet veriyoruz

İstanbul, 31 Ağustos (DHA) - Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) İzmir Şubesi Başkanı Erol Karakurt, Amerika’ya mal satmak ya da ABD\'li ortak bulmak isteyen firmalara hizmet verdiklerini söyledi.

Anadolu şehirlerinde yapılanmaya başlayan ATBD Council, Amerika pazarına girmek isteyen firmalar tarafından yoğun ilgi gördü. Konseyin geçtiğimiz günlerde hizmete giren İzmir şubesine birçok ihracatçı firmanın üye olması bekleniyor.

Karakurt, bölgede madencilik, demir çelik, tekstil gibi sektörlerde üretim yapan firmaların ABD pazarında yer almalarına destek vereceklerini söyledi.

Başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi’nin yabancı yatırımlar konusunda son dönemde popülerlik kazandığına işaret eden Karakurt, yerel firmaların farklı sektörlerde yatırımlarının artmasının, yabancıların da bu bölgeye ilgi duymalarına yol açtığına işaret etti ve ekledi:

\"Amerikalı yatırımcılara İstanbul’da bulunan genel merkezimizle koordineli olarak İzmir’in avantajlarını anlatacağız. Diğer yandan da Amerika’ya mal satmak, orada partner bulmak isteyen firmalarımıza hizmet vereceğiz.\"

ATBD Council Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Terzioğlu da, iki yıl önce faaliyetlerine başlayan Konsey’in şu anda aralarında Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının da bulunduğu 80 üyesinin olduğunu belirtti.

Terzioğlu, Johnson & Johnson, Keller Williams, Thales International, Bank of America, OAK International, Anderson Economic Group gibi Konsey üyesi ABD kökenli şirketlerin Türkiye’deki temsilciliklerinin birçok il ve ilçede organizasyonlarının bulunduğunu da hatırlattı.

Konsey, önümüzdeki dönemde ihracatın yoğun olduğu Antalya, Mersin, Gaziantep ve Tekirdağ ile turizm merkezleri Bodrum ve Milas’da da şube açmayı planlıyor. (Fotoğraflı)