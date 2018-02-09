ATB Başkanı Çandır: Yaş sebzede zirai ilaç kalıntısı mümkün değil (2)

ÜRETİCİDEN HABERE TEPKİ

Özel bir televizyon kanalının, üreticilerin tarım ürünlerinde hormon kullandığını ve kullanılan ilaçların sebze meyvede kalıntı bıraktığını ileri sürdüğü habere, Antalyalı üreticiler tepki gösterdi. Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Vural Şahin, Antalya Ticaret Odası Başkanı Ali Çandır, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan ve bir grup üretici, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi\'nde bir araya geldi. Kasalarla getirdikleri biber, çilek ve domatesleri yiyen üreticiler, yapılan haberin doğru olmadığını savunup protesto etti. Çiftçilerin bu türden haberlerle olumsuz etkilendiğini, işin aslının haberlerde konu edildiği gibi olmadığını belirten üreticiler, ürettikleri tarım ürünlerini hem tüketip hem de satarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin, \'Yemeğimize zehir katıyorlar\' başlıklı haberin Türk halkının aklında soru işaretleri oluşturduğunu söyledi. Haberde zirai ilaçların eczanede yapıldığına dair söylem olduğunu da hatırlatan Şahin, \"Tarım ilaçları eczanelerde satılmaz. Zirai ilaç bayilerinde satılır. Haberde üreticilerimizin ürünlere zehir enjekte ettiği söyleniyor. Böyle bir durum söz konusu bile değildir\" dedi.

\'ÇİFTÇİ SERUMLA YAŞIYOR, SERUMUN HORTUMUNU ÇEKMEK İSTİYORLAR\'

Haberin bir talihsizliğe imza attığını belirten Nazif Alp ise Antalya tarımının kalbinden vurulduğunu söyledi. İlaçların gelişigüzel kullanılamadığını ifade eden Alp, \"Artık benim çiftçim bilinçli. Yaptığı işi biliyor. Aldığımız ilaçların hepsi ruhsatlı. Hangi sebzeye hangi ilaç kullanılacaksa kontrollü yapılır. Kontrolsüz bir durum olduğu ortaya çıkarsa cezası büyüktür\" dedi. Tarım Bakanlığı\'nın açtığı kurslarla ezbere tarım döneminin sona erdiğini de belirten Alp, çiftçinin en az lise mezunu olduğunu söyledi. Yapılan haberin dava konusu olduğunu ve mahkemeye vereceklerini kaydeden Alp, \"7 ülkeye ihracat yaparken kendi ayağımıza sıkmaya ne gerek vardı. Bazı çiftçilerimiz zor durumda. Çiftçim bitmiş serumla yaşıyor, serumun hortumunu da çekmek istiyorlar. Tarımı bırakalım mı, ekmeyelim mi?\" diye konuştu.

CHP\'DEN TEPKİ

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Caner, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Bedia Sarıoğlu, bir grup partili ve üreticiler de Demre Cumhuriyet Alanı\'nda basın açıklaması yaparak habere tepki gösterdi. Grup adına basına açıklama yapan Mustafa Caner, haberin tarım sektörünü hedef aldığını belirtti. Haberin yanlı ve yanlış olduğunu kaydeden Caner, \"Bu haberle çiftçimizin alın terini, emeğini çalmışlardır. Artık 20 yıl öncenin sera üreticisi yok. Kontrollü üretim yapan, arı ile dölleme, faydalı böceklerle zararlılarla mücadele eden çiftçi var. Bu haber gerçeği yansıtmıyor. Üreticinin tamamını zan altında bırakıyor. Tüm tüketicilerin algısını yanlış yönlendiriyor\" dedi.

AKAYDIN\'DAN TEPKİ

Milletvekili Mustafa Akaydın da haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şiddetle kınadığını söyledi. Akaydın, \"Yeterli araştırma yapılmadan, bölge ve Türkiye ekonomisinde önemli yeri olan, Türkiye\'nin çok önemli ihracat kalemini oluşturan turfanda sebze ürünlerini karalama kampanyasıdır. Bu haberin mantığını anlamak da olanaksız. Çiftçimiz bu haberleri hak etmiyor. Bu çiftçiye yapılan en büyük haksızlıktır, aymazlıktır. Çünkü sera üreticisi, meyve üreticisi artık 20- 30 yıl öncenin üreticisi değil. Modern yöntemlerle üretim yapıyor. Kontrollü tarım yapıyor\" dedi.



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)



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