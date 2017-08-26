Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 86’ncı yıl dönümü kutlandı

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA) – TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Zonguldak’a gelişinin 86’ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki törene Vali vekili Hüseyin Ergi, Zonguldak Belediye Başkanı CHP’li Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, bazı daire müdürleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin her bakımdan büyük önem arz ettiğini söyledi.

Daha sonra protokol üyeleri, Atatürk\'ün kente ilk ayak bastığı Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi\'ne ait lokalin yanındaki iskeleden denize karanfil bıraktı. TCSG-86 Bot Komutanlığı\'na bağlı askerler botla getirdikleri Türk bayrağını Vali Vekili Ergi’ye verdi. Ergi’de Türk bayrağını 3 kere öperek teslim aldı.

ATATÜRK’E ÇİÇEK VEREN KIZ HEYKELİNE ZİYARETÇİ AKINI

Geçen yıl açılışı yapılan, 26 Ağustos 1931’de kente gemiyle gelen ve limandaki iskeleden karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk\'ü, çiçekle karşılayan 5 yaşındaki Ayten Alper’in heykeli de ziyaret edildi. Geçen hafta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğrayarak çiçeği koparılan, çiçeği aslına uygun olarak tekrar konulan heykele protokol üyelerinin yanısıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ve zabıta ekipleri heykelle bol bol hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Belediye Başkanı Akdemir, heykele yapılan saldırıyı kınadığını, koparılan çiçeğin monte edildiğini söyledi. Olayın adliyeye intikal ettiğini belirten Akdemir, şöyle dedi:

“Atatürk’e yapılan saldırılar son günlerde artmış durumda, bu vahim bir durum. Vahimin ötesinde farklı şeylere sebebiyet verir bu tür saldırıların önlemi alınmazsa. Vatan sevgisini, Atatürk sevgisini iyi aşılamak gerekir.”

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