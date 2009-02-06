Atatürk’ün yapıtını 'elle, taşla ve silahla' koruyun

Atatürkçü Düşünce Derneği, Atatürk'ün Bursa nutku üzerinden mesaj verdi.



Atatürk'ün Bursa nutkunun 76. yıl dönümü dolayısıyla Bursa'da tören düzenlendi. Bursa Atatürk Evi Müzesi'nin önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, saygı duruşunda bulundu.



ADD Genel Disiplin Kurulu üyesi Lütfü Kırayoğlu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Atatürk'ün Bursa nutkunu 1946'da İzmir'de okuduğunu, Ulus gazetesinin Demokrat Parti döneminde nutku yayımladığı için yıllar süren bir yargılamaya tabi tutulduğunu, 1968'de Türkiye'nin yurtsever gençlerinin nutka sahip çıktığı için yargılandığını söyledi.



Atatürk ne diyordu?



Nutukta yer alan "Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük veya en büyük kıpırtı ve bir davranış duydu mu 'Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır' demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır" sözlerini hatırlatan Kırayoğlu, şöyle konuştu:



"İşte Türkiye'de bir Ergenekon karmaşası yürütülürken Atatürk'ün Bursa nutku yeniden gündemdedir. Çünkü bugün Türkiye'deki mahkemelerin bazılarına da ne demek gerektiğini bize Mustafa Kemal Atatürk 6 Şubat 1933'te Bursa'da söylemişti. Atatürk'ün Bursa nutkuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazladır. Bu nedenle nutkunu tekrar dalga dalga yayacağız. Ne biz unutacağız ne gençlerimiz unutacak ne de Atatürk devrimlerini yaşatma kararlılığında olanlar unutabilecek."



Konuşmanın ardından Bursa nutkunun kopyası dağıtılan dernek üyeleri müzeyi gezdi.

