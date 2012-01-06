Atatürk’ün vasiyeti için kanun teklifi



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara



CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda özel hukuk tüzel kişiliğine dönüştürülmesi için kanun teklifi verdi. Acar, “Son yapılan atamalar, bu kurumların Atatürk’ün kurumları olmadığını doğrulamaktadır. Bu kurumlara Atatürk’ün mirasından pay verilmesi kabul edilemez. İki kurum dernek olarak yoluna devam etmelidir”.





‘Özel hukuk hükümlerine tabi dernek’



Acar, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun yapısını düzenleyen 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılmasına ilişkin hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun, Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda özel hukuk hükümlerine tabi dernek olarak yeniden açılmasını öngören teklif ile bu kurumların yine Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun bünyesinde kalması ancak kendi özel hükümlerine göre yönetilmesi önerildi. Teklif ile Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun son kurultay delegelerinin toplanarak, iki derneğin yeni yöneticilerini seçmesi sağlanacak. Ayrıca Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun mallarının iadesinin yolu açılacak.





‘Hukuk devletinde mirasa el konulmaz’



Teklifin gerekçesinde, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun, Atatürk’ün öncülüğü ve yol göstericiliğiyle kurulmuş iki dernek olduğu vurgulanırken, “Bu dernekler, Cumhuriyetin çağdaş kültür gelişmesini topluma benimsetmek ve bir bütün oluşturan devrimin halka mal edilmesini sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Yüce Atatürk, kurulmasını sağladığı bu iki derneğin çalışmalarını ve gelişmesini yaşamı boyunca izlemiştir. Ölümünden sonra da geleceğe yönelik bir güvence sağlamak amacıyla vasiyetnamesinde bu iki derneğe önemli bir gelir bırakmıştır. Özel hukuk, tüzel kişisi olan derneklerin kapatılmasına ve feshine karar verme yetkisi, derneğin kendi karar organı dışında ancak ve yalnızca yargının görevidir. Bir derneği kapatıp, onun mallarına el koymak, miras ve mülkiyet haklarını yadsımak bir hukuk devletinde düşünülemez” denildi.





‘Darbe kurumları’



Darbe döneminde yapılan düzenleme ile Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun, kamu kurumu haline getirildiğine dikkat çekilirken, “2876 sayılı Yasa ile Büyük Atatürk’ün vasiyeti çiğnenmiş, Anayasaya da aykırı şekilde iki dernek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı kamu kurumu haline getirilmiştir. Yüksek Kuruma bağlı olarak sayılan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun, Atatürk’ün kurucusu bulunduğu derneklerin yerine geçmiş sayılması hukuken yanlıştır. Dönemin olağanüstü koşulları kalktıktan sonra bu iki derneğe yöneltilen hukuk dışı işlemin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu, hukuka bağlılığın ve hukuk devleti olmanın zorunlu bir sonucudur. Yanlışların düzeltilmesi kamu vicdanını rahatlatır” görüşlerine yer verildi.





'İki dernek tüzüklerine göre yönetilsin'



Teklifin gerekçesinde, “Teklif, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun varlığını korumaktadır. Yeniden varlığa ve işlerliğe kavuşan iki derneğin hukuki durumları belirlenip, saptanmakta ve Yüksek Kurum’la ilişkileri de sağlanmaktadır. Bu ilişki idari vesayeti kapsamamakta, daha çok bilimsel ve kültürel işbirliği ve eşgüdümü içermektedir. Bağımsız kuruluşlar olan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kendi tüzüklerine göre yönetileceklerdir. Yetkili organlarınca seçilen temsilci ve yöneticileri Yüksek Kurum’un çalışmalarına yasanın öngördüğü biçimde katılacaktır” denildi.





