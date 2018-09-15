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Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 90'ıncı yılı kutlandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 90'ıncı yıldönümü kutlandı

15 Eylül 2018 20:25

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kente gelişinin 90\'ıncı yıldönümü kutlandı.
İskele Meydanı\'nda halk oyunları gösterisi ile başlayan tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle, denizden kıyıya getirilen Türk bayrağının öğrenciler tarafından Vali Köksal Şakalar’a teslim edilmesiyle devam etti. Bayrağı öperek alan Vali Şakalar, öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra Vali Şakalar ve beraberindeki heyet, kortej eşliğinde Atatürk\'ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı\'na ulaştı. Protokol üyeleri, yürüyüş boyunca vatandaşları selamladı. Kent protokolü, Cumhuriyet Meydanı\'nda Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Tören, Vali Şakalar’ın Atatürk\'ün Sinop\'a geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalaması ile sona erdi.

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