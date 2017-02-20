Atatürk'ün Samsun'a çıkışını anlatan heykelin 2 yıldır temizlenmemesi tepki çekti

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele'yi başlatmak üzere geldiği Samsun’da ayak bastığı ilk nokta olan Tütün İskelesi üzerinde bulunan Atatürk ve 18 silah arkadaşının balmumu heykellerinin, kar yağışı ve kuş dışkısı nedeniyle kirlenmesi kötü bir görüntü oluşmasına sebep olurken bu durum tepki çekti.

Protokol yolu olmuştu

Milli Mücadale'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelen Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının karaya ayak bastığı ilk nokta olan Tütün İskelesi’nden, Mıntıka Palas oteline kadar uzanan yol, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ’Protokol Yolu’ haline getirilerek 19 Mayıs 2009 tarihinde açıldı.

Ayrıca Tütün İskelesi üzerine de Atatürk ve 18 arkadaşının karaya çıkış halini gösteren balmumu heykeller konuldu.

En son Nisan 2015 tarihinde yerlerinden sökülerek bakıma alınan heykeller kar yağışı ve kuşların pisliği nedeniyle oldukça kirlendi.

Samsun’a gelen vatandaşların ilk uğradığı yerlerin başında gelen Tütün İskelesi’ndeki heykellerin bu durumu ise tepki çekti.