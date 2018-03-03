Atatürk'ün resmi görüşmeler yaptığı Ankara Palas Cumhurbaşkanlığı'na geçiyor

Atatürk’ün resmi görüşme ve kutlamalar için kullandığı Ankara Palas’ın , Cumhurbaşkanlığı’na geçtiği öğrenildi.

Cumhuriyet döneminin Ankara’daki ilk yapılarından olan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından da hem resmi görüşmeler, hem de Cumhuriyet’in ilk kutlamaları için kullanılmış olan Ankara Palas’ta bir dönem sona erdi. Yıllardır Dışişleri tarafından işletilen Ankara Palas’ın Cumhurbaşkanlığı’na devredildiği öğrenildi. Atatürk’ün dans ettiği, 29 Ekim, 23 Nisan gibi Türkiye Cumhuriyet’in ilk milli günlerine evsahipliği yapan Ankara Palas’ta artık yeni bir dönem başlayacak.

Diplomatlar öğrendi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, işletmesi Dışişleri tarafından yürütülen Ankara Palas’ın yeni durumu emekli büyükelçilerin her ay Ankara Palas’ta düzenledikleri toplantılarda, sonraki buluşma planlanırken ortaya çıktı. Palas’taki idareciler, bundan sonra toplantılara izin verilip verilmeyeceğini bilmediklerini emekli diplomatlara gayrıresmi şekilde iletti. Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’yi ziyaret eden konuklarını ağırladığı Ankara Palas, özellikle resmi toplantı ve konferanslarda hem tarihi mimarisi hem de yemek düzenlemesiyle eşsiz bir yere sahip. Bakanlık da esasen bir döner sermaye işletmesi statüsünde olan Ankara Palas için Hazine’den tadilattan geçirilmesi için maddi destek istemişti.

‘Tadilat lazım’ denmişti

Bu talep bütçe kitapçığında şöyle ifade edilmişti: “Ankara Palas, taşıdığı öneme karşılık geçtiğimiz zaman içinde yıpranmış, malzemelerinin birçoğu ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Binanın mevcut durumu nedeniyle, Ankara Palas’ın gelir getirici faaliyetlerinde son yıllarda ciddi oranda azalma yaşanmıştır. Gelinen aşamada, Ankara Palas’ın içinde bulunduğu mali zorlukların bir ölçüde giderilmesini ve faaliyetlerini asgari ölçüde sürdürebilmesini teminen Hazine’den mali destek sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ankara Palas Devlet Konukevi binasının, proje ve yapım aşamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde gerçekleştirilmek üzere kapsamlı bir tadilattan geçirilmesi planlanmaktadır. Restorasyona ilişkin proje hazırlığı ve yapım aşamalarının yaklaşık üç yıl sürmesi öngörülmektedir.”

İçki servisi kaldırılabilir

Dışişleri bu tadilatın ardından Ankara Palas’ta gelir–gider dengesinin sağlam temellere oturtulabileceğini düşünüyordu. Ancak şimdi Cumhurbaşkanlığı’na devredilecek olan Ankara Palas’ta artık içki servisinin de yapılmayabileceği konuşuluyor. Ankara’da resmi görüşmelerin yanı sıra düğün ve resepsiyon gibi faaliyetler için de kiralanan Ankara Palas’ta yeni dönemde nasıl bir işletme olacağı ise bilinmiyor.