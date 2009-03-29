Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ oy kullanırken bir vatandaş ‘Atatürk’ün ordusu, şeriatın korkusu’ diyerek slogan attı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Kuvvet Komutanları oylarını Çankaya İlköğretim Okulu'nda kullandı. Orgeneral Başbuğ, okula gelirken bir kişi, "Atatürk'ün ordusu, şeriatın korkusu" şeklinde slogan attı.



Orgeneral Başbuğ, saat 14.00'de eşi Sevim Başbuğ ile Çankaya İlköğretim Okulu'na gelerek oyunu 1125 numaralı sandıkta oy verme işlemini tamamladı.



Bu arada, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu da Çankaya İlköğretim Okulu'nda oy kullandı.

