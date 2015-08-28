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Atatürk'ün ölüm nedenini bu mendil mi çözecek?

Mustafa Kemal'in hastalığının son döneminde kullandığı kanlı mendil Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor

28 Ağustos 2015 21:44

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüne ilişkin süren tartışmalara, Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenen ve Atatürk'ün hastalığının son döneminde kullandığı kanlı mendilin incelenmesi sonucunda son verilebileceği öne sürüldü.   

CNN Türk'te yer alan habere göre, Atatürk'ün ölüm nedeni olarak ileri sürülen "Siroz" ve "Zehir" iddiaları son vermek için araştırmacı yazar Talha Uğurluel ve Profesör Doktor Muammer Kayatekin, mendildeki kan örneğine DNA incelemesi yapmak için Genelkurmay Başkanlığı'ndan izin istemeye hazırlanıyor.

Mendil Rahmi Koç Müzesi'ne Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşı Albay Halil Nuri Yurdakul'un oğlu tarafından bağışlandı.

 

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