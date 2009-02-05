Atatürk’ün nöbetçisi vefat etti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün ardından Dolmabahçe Sarayı'ndaki naaşı başında nöbet tutan kılıçlı 1000 teğmenden biri olan emekli Topçu Kurmay Albay Hilmi Aydınçer'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.



Aydın'daki evinde 94 yaşında vefat eden Hilmi Aydınçer için Levent Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.



Aydınçer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, namazın ardından tören mangasının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu.



Daha sonra cenaze nakil aracına alınan Aydınçer'in cenazesi, Zincirlikuyu Mazarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.



Hilmi Aydınçer'in oğlu emekli Deniz Kıdemli Albay Aydın Aydınçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının, Atatürk'ün tabutunun başında nöbet tutan, cenazesini kaldıran 1000 kılıçlı subaydan biri olduğunu söyledi.



Babasının bir Atatürk subayı olduğunu ve Atatürk ile ilgili birçok anısı bulunduğunu anlatan Aydınçer, babasının Yunan işgali ve İzmir'in kurtuluşunu da yaşadığını kaydetti.



Kazım Karabekir'in Aydın'ı ziyareti sırasında çocuk yaşta olan babasıyla konuştuğunu ve kendisine "Büyüyünce ne olacaksın?" diye sorduğunu, babasının da bu soru karşısında heyecandan titrediğini kendisinden dinlediğini ifade etti.



Aydınçer ayrıca, Menemen'deki ayaklanmada şehit edilen Asteğmen Kubilay'ın da Aydın'da öğretmenlik yaptığı sırada dedesinin kiracısı ve babasının da ilkokul öğretmeni olduğunu belirtti.



Babasının 94 yaşında vefat ettiğini anımsatan Aydınçer, "Yeni nesiller bu memleketin kolay kurtulmadığını bilsin. Babam yaşayan tarih gibiydi ama kendisinin popülarite edilmesini sevmezdi. Babam Aydın'daki evinde vefat etti ve yüzünde mutlu bir ifade vardı" diye konuştu.



Aydınçer, babasının emekli olduktan sonra Adalet Partisinin kurucuları arasında yer aldığını ve daha sonra Aydın'dan milletvekili seçildiğini sözlerine ekledi.

