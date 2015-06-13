Atatürk'ün müzedeki halısı 'kayboldu'

İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk Müzesi'nde bulunan 12 metrelik tarihi Uşak halısı kayboldu. Halının çalınma ihtimaline karşı ilgili makamlara yazı gönderildi.

Alsancak semtindeki Atatürk Müzesi, 2011'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon amacıyla kapatıldı. Müze 2 yıl boyunca ziyarete kapatılırken 2013 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı. Bu sırada Atatürk'ün kullandığı eşyalar zarar görmemesi için kayıt altına alınarak müzenin bodrum katındaki mühürlü odaya konuldu.

Çalışmaların ardından müze yeniden açıldı. Ancak 12 metrelik tarihi Uşak halısının olmadığı farkedildi.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle güvenlik kameralarının çalışmaması nedeniyle mühürlü odayı kimin nasıl girdiği henüz tespit edilemedi.

Halının çalınmış olabileceği ihtimaline karşı, satılmaması ve yurt dışına kaçırılmaması için ilgili birimlere yazı yazıldığı ve soruşturma açıldığı öğrenildi.