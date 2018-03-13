T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 102'nci yılı törenle kutlandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 102'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı

13 Mart 2018 20:47

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk\'ün Mardin\'e gelişinin 102\'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Vali Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, 70\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, daire başkanları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Vali Yaman’ın, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, yapılan konuşmalarla devam etti. Mahmut Esad Atay Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Emel Nişancı’nın, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından Vali Yaman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Mardin\'e gelişinin 102\'nci yılı kapsamında düzenlenen koşuda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Burada bir konuşma yapan Vali Yaman, şöyle dedi:
\"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 13 Mart 1916’da ağırlamanın sevincini yaşayan Mardinliler birlik ve beraberlik içerisinde onu bağrına basarak, coşkuyla karşılamışlar ve şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşamışlardır. Aziz milletimizin o zor günlerde ortaya koyduğu birlik, beraberlik, azim ve kararlılık bugün de ülkemizin güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında her geçen gün yükselmesinin en önemli kaynağıdır. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, aşamayacağımız hiçbir engelin, alt edemeyeceğimiz hiçbir iç veya dış tehdidin olamayacağına inanıyorum. Başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mardin’e gelişinin 102\'nci yılını en içten dileklerimle kutluyorum.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞMARDİN DHA GAZİ Mustafa Kemal Atatürk MardinHükümet KonağıVali Mustafa Yaman Cumhuriyet Başsavcısı TolgahanMekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er Emniyet Müdürü Hasan OnarJandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24