Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 102'nci yılı törenle kutlandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk\'ün Mardin\'e gelişinin 102\'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Vali Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, 70\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, daire başkanları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Yaman’ın, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, yapılan konuşmalarla devam etti. Mahmut Esad Atay Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Emel Nişancı’nın, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından Vali Yaman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Mardin\'e gelişinin 102\'nci yılı kapsamında düzenlenen koşuda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Burada bir konuşma yapan Vali Yaman, şöyle dedi:

\"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 13 Mart 1916’da ağırlamanın sevincini yaşayan Mardinliler birlik ve beraberlik içerisinde onu bağrına basarak, coşkuyla karşılamışlar ve şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşamışlardır. Aziz milletimizin o zor günlerde ortaya koyduğu birlik, beraberlik, azim ve kararlılık bugün de ülkemizin güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında her geçen gün yükselmesinin en önemli kaynağıdır. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, aşamayacağımız hiçbir engelin, alt edemeyeceğimiz hiçbir iç veya dış tehdidin olamayacağına inanıyorum. Başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mardin’e gelişinin 102\'nci yılını en içten dileklerimle kutluyorum.\"



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