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Atatürk’ün manevi oğlu gerçek evladı mı?

Can Dündar’ın 110 dakikalık filminde, 8 yaşındaki bir çocuğu evlat edindiği belirtilen 5-10 saniyelik bir bölüm de çok tartışılacak.

29 Ekim 2008 02:00

Can Dündar’ın 110 dakikalık filminde, 5-10 saniyelik bir bölüm de çok tartışılacak. Burada Mustafa Kemal’in 1916’da Doğu’da görevliyken 8 yaşındaki Abdurrahim’i evlat edindiği belirtiliyor.

Ata’yla yerel giysiler içindeki Abdurrahim’in fotoğrafına yer veriliyor. Ancak Dündar’ın Abdurrahim Tunçak’la 1998’de ölmeden önce buluştuğunda, ”Atatürk’e çok benziyorsunuz, gerçek oğlu musunuz?“ diye sorunca şu yanıtı almıştı: ” Bazı sırlar benimle mezara gidecek, lütfen buna saygı gösterin.

Abdurrahim’i Atatürk’ün Van’da görüp evlat edindi. İstanbul’da Zübeyde Hanım’ın yanına yerleştirdi. Abdurrahim, Makbule Hanım ile kendisinden 13 yaş büyük olan Fikriye Hanım’ı abla bildi.
Berlin Üniversitesi’nde okuyan Ata’nın manevi oğlu elektrik mühendisi oldu ve Ankara Elektrik ve Havagazı İşletmesi’nde çalışmaya başladı. Yaşlılığında Atatürk’e benzeyen Abdurrahim Tunçak'ın, mütevazı bir yaşamın sonunda, sırlarıyla 1998’de 90 yaşında hayata veda etti

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