T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk'ün Kilis'e gelişinin yıldönümü kutlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7'nci Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 99'ncu yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nın 94'ncü yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı'

28 Ekim 2017 18:56

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 28 Ekim 1918\'de 7\'nci Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis\'e gelişinin 99\'ncu yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'ncü yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Törene Vali Mehmet Tekinarslan, Garnizon Komutan ve 2\'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı  Kadir Yeşilkaya, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda Atatürk Anıtı\'na çelenkler bırakıldı. Kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDHA TÜRKİYE CumhuriyetiGazi Mustafa Kemal AtatürkEkimOrdu KomutanıSuriyeKilisCumhuriyet BayramıCumhuriyet MeydanıTörene Vali Mehmet Tekinarslan Garnizon KomutanHudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı  Kadir Yeşilkaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24