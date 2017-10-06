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Atatürk’ün Kars’a gelişinin 93. yılı kutlandı

KARS, (DHA)- ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 93'üncü yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı

06 Ekim 2017 18:42

KARS, (DHA)- ULU önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Kars\'a gelişinin 93\'üncü yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Törenler Hükümet Konağı önünde çelenk suumu ile başladı. Törene, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı MHP\'li Murtaza Karaçanta, Garnizon Komutanı Tuğgenerel Turan İnan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, asker, kurum ve daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anma ettkinliği daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın açılış konuşmasını yaptığı programda Karslı ozanlar Ayhan Şimşekoğlu ve Arif Tellioğlu, Mustafa Kemal Atatürk adına söylenmiş türkülerle sazlarıyla eşlik ederek programa renk kattı. Ardından Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibinin yaptığı gösteriler ise katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. \'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa\' türküsü eşliğindeki gösterinin ardından ekip başı Türk bayrağını öperek Vali Rahmi Doğan’a teslim etti. Vali Doğan da bayrağı öperek teslim aldı ve ekibe gösterisi için teşekkür etti.

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