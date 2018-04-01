Atatürk'ün kaldığı ev restore ediliyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, Mustafa Kemal Atatürk’ün Edremit ilçesine ikinci gelişinde kaldığı konak, aslına uygun şekilde restore edilerek kültür merkezi haline getiriliyor. Konağın, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü\'ne kadar restorasyonunun tamamlanarak, ziyarete açılması bekleniyor.

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi, Çayiçi Caddesi’nde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Nisan 1934 Perşembe günü kaldığı evin restorasyon çalışmalarına 1,5 ay önce başlandı. Dönemin zeytinyağı tüccarlarından Arkök ailesine ait ev, çok kez el değiştirip, 2 defa da yanmasının ardından Edremit Belediyesi tarafından kamulaştırma yoluyla alındı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu\'ndan alınan izin ile tarihi yapı aslına uygun şekilde restore ediliyor. Tarihi yapının dış cephesi sağlam bir şekle dururken, iki defa yangın çıkan binanın iç ahşap kısmı ise yeniden yapılıyor.

Restorasyon çalışmalarını bu yıl 10 Kasım’a kadar tamamlamayı planladıklarını söyleyen Edremit Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka, tarihi yapıyı kültür merkezine dönüştüreceklerini belirtti. Restore edilecek olan konağın, dönemin en büyük zeytinyağı üreticilerinden Sezai Arkök ailesine ait olduğunu belirten Başkan Kamil Saka, şunları söyledi:

\"Mustafa Kemal Atatürk, Edremit’e ikinci gelişinde burada kalmış. Tarım arazilerinin değer kaybetmesinin ardından ev birkaç defa el değiştiriyor. Daha sonrada çıkan yangın sonucu atıl durumda kalıyor. Atatürk’ün birçok anısı ve fotoğrafının bulunduğu evin bu halde olması, bizlerin içini acıtıyordu. Bu evi takas yaparak belediyemize kazandırdık. Burası her türlü sosyal faaliyetin yapılacağı ve Atatürk ile ilgili anıların paylaşılabileceği kültür merkezi olacak.\"

Atatürk evinin restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren YNC İnşaat ve Restorasyon firması yetkilisi Murat Altunkalem ise “Yapı 100 yılı geçen bir tarihi sahip. Yapıda Roma dönemine ait bir sıva kullanılmış. İşlemelerden gördüğümüz son derece kaliteli bir işçilik olduğu. Günümüze kadar gelmesinin en büyük özelliği de bu sıvanın özelliğinden kaynaklı. Bu sıvanın günümüz koşullarında üretimi oldukça zor. Biz yine de bütün yapıyı orijinaline uygun olarak yapacağız. Bina 2 bölümden oluşuyor. Sonrada müştemilat ilave edilmiş. Projenin tamamlanmasının ardından Atatürk’ün kalmış olduğu oda, ‘Atatürk Odası’ olarak hazırlanacak” dedi.

Atatürk\'ün kaldığı evin yapılış tarihi kesin olarak bilinmezken, 19\'uncu yüzyılda inşaa edildiği sanılan yapının en az bir asırlık olduğu ifade ediliyor.



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