Atatürk'ün ismi yenilenen sosyal bilgiler müfredatında sadece 1 cümlede geçiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından güncellenen sosyal bilgiler dersi müfredatında 'Atatürk' ismi sadece 1 cümlede geçiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca güncellenen müfredatta, sosyal bilgiler dersi için “Atatürk” konusunda bir değişiklik yapılmadı. MEB, talep ve önerileri dikkate alarak müfredatta güncelleme yaptı ancak sosyal bilgiler dersinde tartışılan konularda bir değişiklik olmadı.

Açıklandığı günden beri tartışılıyor

Habertürk'te yer alan habere göre ilkokul 4 ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar için hazırlanan sosyal bilgiler eğitim programında Atatürk’ün adı sadece “Etkin Vatandaşlık” bölümünde “Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkısı” alt başlığında geçti. Müfredatın açıklandığı günden itibaren Atatürkve İnkılapları konusuna yeteri kadar yer verilmediği dile getirilmiş ve 5. sınıf sosyal bilgiler kitabından, “Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum” ve “Atatürk İlke ve İnkılapları” bölümünün kitaptan çıkarılması tartışılmıştı.

Ortaöğretim için hazırlanan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi programında ise 8 üniteden biri “Atatürkçülük ve Türk İnkılabı” konusuna ayrıldı.