Atatürk’ün ilk kez canlandırıldığı film neden yasaklı?

T24

‘Menajerimle konuş’



‘Bir daha bu topraklara ayak basmayın’



1970 yılında Türkiye’nin değişik şehirlerinde 6 ayda çekilen iddialı bir film ‘Paralı Askerler/ You Can’t Win ‘Em All’. ntvmsnbc’nin haberine göre, Atatürk’ün ilk kez gösterildiği bu filmin herhangi bir olumsuz yanı olmamasına rağmen bir muhabir yüzünden yasaklandığı ve o gün bugündür bu yasağın devam ettiği belirtiliyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:‘Paralı Askerler’ yüksek bütçeli bir serüven filmi. Dönemin ünlü aktörlerinden Tony Curtis ve Charles Bronson başrolde. Türkiye’de geçtiği için Türk cast kullanılmış ve sinema tarihi açısından da birçok ilki barındırıyor. İlk kez Batılı bir yapımda Mustafa Kemal Atatürk canlandırılıyor. Filmde Patrick Magee’nin canlandırdığı Atatürk’ün 15-20 dakikalık bir rolü var.Filmin yasaklanma serüvenini filmde rol alan Fikret Hakan şöyle anlatıyor:“O zaman Haftasonu Gazetesi’nde gazetecilik yapan, sözü geçen bir kadın muhabir sete geliyor ve Charles Bronson ve Fikret Hakan’la görüşeceğim diyor. Bronson da ‘Bu ne laubalilik, öylece gelip röportaj yapamazsın. Menajerimle konuş öyle randevu al’ diyor. Bunun üzerine muhabir filmi kötülemeye başlıyor. ‘Vatanımızı kötüleyen, Yüce Önder Atatürk’ü yerden yere vuran filme kendi elimizle hizmet ediyoruz’ diye.”Ve film bu haberler üzerine Türkiye’de yasaklanıyor ve yasak o gün bugündür devam ediyor.Filmde uzun maceralardan sonra iki silah kaçakçısı Kuvay-i Milliye birlikleri tarafından yakalanır ve Atatürk’ün huzuruna getirilir. Atatürk, “Sizde bize lazım olan bir emanet var” der. O emanet Hz. Osman’ın elyazması Kuran-ı Kerim’idir. Hz. Osman’ın okurken şehit edildiği Kuran. Curtis’in canlandırdığı karakter şaşırır “Biz bunu mu taşıdık” der. Atatürk de, “Bizim inancımıza göre, bu Kuran kimdeyse savaşı o kazanacaktır. Yavuz Sultan Selim’den beri kutsal emanetler Türklerin elindedir. Benim için taşıdığınız altınların hiçbir değeri yok. Sizleri serbest bırakıyorum. İlk gemiyle göndereceğim sizi. Aklınız varsa da bir daha bu topraklara ayak basmayın” der.