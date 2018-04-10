Atatürk'ün Foça'ya gelişinin 84'üncü yılı coşkuyla kutlandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'ne Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün gelişinin 84\'üncü yılı coşkulu bir törenlerle kutlandı. Milli Kütüphane\'deki kayıtlardan araştırmacı yazar Cevat Yıldırım tarafından tesadüfen tespit edilen ve 2015 yılında ilk kez kutlanan ziyaretin bu yıl ki anma programı geçmiş yıllara oranla daha coşkulu ve kalabalık oldu.

Tören, bugün saat 18.00\'de İlçe Terminali önünde Bergama Belediye Bandosu\'nun çaldığı marşlar eşliğindeki yürüyüşle başladı. Yürüyüşe; Foça Belediye Başkanı CHP\'li Gökhan Demirağ, CHP İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kortej, Reha Midilli Sevgi Caddesi\'ni geçerek Demokrasi Meydanı\'na geldi. Kortejin önünde Atatürk\'ü ilçenin çeşitli noktalarına ulaştırmada yararlanılan temsili bir atlı fayton da yer aldı. Yürüyüşün ardından Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, bando eşliğinde İstiklal Marşı okudu.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Foça Belediyesi işbirliği ile düzenlenen etkinlik ADD Şube Başkanı Şeniz Ararat\'ın konuşmasıyla devam etti. Atatürk\'ün yurtiçi gezilerini yapmasının gerekçelerini anlatan Ararat, Foça ziyaretini diğer gezilerden ayıran çok önemli ayrıntılar olduğunu söyledi. Yazarlar Recep Bozkurt ve Cevat Yıldırım\'ın araştırmalarından da konuya ilişkin bölümleri okuyan Ararat; \"9 Nisan 1934 tarihinde Foça\'ya gelen Ulu Önder\'in iki amacı vardı. Birincisi bölgedeki askeri birlikleri denetlemek ve devrimlerin etkilerini yerinde görmek. İkincisi ise İtalyan diktatör Mussolini\'nin 12 Adalar üzerinden Türkiye\'yi işgal planlarına anlamlı ve caydırıcı bir cevap vermekti\" dedi.

Foça Belediye Başkanı Demirağ\'da \"Foçalılar olarak ülkenin kurtuluşu ve yeni ilkelerle kuruluşunu borçlu olduğumuz Atatürk\'ün Foça\'ya gelişini Demokrasi Meydanı\'nda özgür bir şekilde kutluyoruz.\" diyerek başladığı konuşmasını onun sözleriyle bitirdi. Demirağ; \" \'Bir şahsın mesut ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır. Onun ilkelerini ve devrimlerini savunmak durumundayız\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Foça Belediyesi Halk Oyunları ekibi Ege Yöresi halk oyunlarından örnekler sundu. Tören, meydanı dolduranların oyunlara coşkuyla katılımı ve alkışlarla sona erdi.

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