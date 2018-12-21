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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yılı kutlandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı

21 Aralık 2018 17:16

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Edirne\'ye gelişinin 88\'inci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Edirne\'ye gelişinin 88\'inci yılı kutlamalarına, İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortejin Atatürk Anıtı önüne kadar yürümesiyle başlandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin\'in anıta çelenk bırakmasının ardından kalabalık, belediye binasına yürüdü. Protokol üyeleri ve kent sakinleri, Atatürk\'ün 1930 yılında cumhurbaşkanı olarak gelip kaldığı, Edirne Belediyesi\'ndeki Atatürk Odası\'nı ziyaret etti. Ziyarete açılan odayı gezenler, Atatürk heykeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlama programına Halk Eğitim Merkezi\'nde lise öğrencilerinin düzenlediği etkinliklerle devam edildi. Öğrencilerin, Atatürk\'ün Edirne\'ye gelişini anlattığı müzikalde izleyiciler, duygusal anlar yaşadı.

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