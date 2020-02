Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 81'inci yıl dönümü temsili olarak canlandırıldı

Ahmet ÜN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Diyarbakır\'a gelişinin 81\'inci yıl dönümü, Tren Garı\'nda düzenlenen törendeki temsili canlandırmayla kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı olarak 15 Kasım 1937 yılında Diyarbakır\'a geldi ve bu ziyaretinin 81\'inci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı. Vali Hasan Basri Güzeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Attila, 7\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda öğrencinin katıldığı program, Atatürk\'ün Diyarbakır\'a gelişi ve karşılanmasını temsili olarak canlandırdı. Elazığ yönünden gelen trende bulunan muharip gaziler, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'na Türk Bayrağı\'nı takdim etti. Bayrağı alan Vali Güzeloğluu, teslim aldığı bayrağı öperek, öğrencilere emanet etti.

\'HER GELİŞİNDE BÜYÜK BİR DESTEK VE İÇTENLİKLE KARŞILANMIŞTIR\'

Atatürk\'ün temsili canlandırma etkinliğinin ardından Tren Garı önünde öğrenciler tarafından okunan şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Diyarbakır\'a her gelişince coşkuyla karşılandığını dile getirerek, şunları söyledi:

\"Millet olarak, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizde. Bu değerlere sahip çıkarak, sonsuza kadar yaşatacağımızı bir kez daha haykırıyorum. Diyarbakır, büyük beraberliğin mührü ve kalbidir, onbinlerce yıla dayanan medeniyet geçmişinin, kültürün, tarihin, zenginliğin, kardeşliğin adıdır. Bu değerleriyle var olan Diyarbakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün hem kolordu komutanı olarak görev yaptığı dönemde, hem cumhuriyeti kurması ve sonrasi dönemde birçok kere Gazi ile buluşmanın heyecanını yaşamış. Her gelişinde büyük bir destek ve içtenlikle karşılanmıştır. Bu büyük milletin ve devletin içte ve dışta başta terör örgütleri PKK, FETÖ ve benzerlerinin, işbirlikçilerin, ihanet çevrelerin, süre gelen bu anlamdaki bütün ihanetlerine karşı en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu unutmamalıyız. Bizler bir ve bareber oldukça bütün tehditleri ber taraf edeceğiz.\"

Vali Güzeloğlu\'nun konuşmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk\'ün Diyarbakır\'a gelişininin 81\'inci yıl dönümü törenleri, Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılmasıyla sona erdi.



FOTOĞRAFLI