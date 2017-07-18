Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 83'üncü yıl dönümünde toplu nikah

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 83'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplu nikah töreninde 9 çift evlenerek dünya evine girdi.



Kent Meydanı'nda düzenlenen toplu nikah törenine Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper ile çiftlerin yakınları katıldı. 9 çift için Bolu Belediyesi'ne ait araçlar süslendi. Çiftler, araçlarla kent turu atarak nikahın yapılacağı meydana geldi.



Başkan Yılmaz, törende çiftlerin tek tek nikahlarını kıydı. 9 çiftin nikah şahitliklerini ise Vali Baruş, Albay Güler ve Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu yaptı.

Başkan Yılmaz, evlenen çiftlere mutluluk dileyerek, "Hayat sizin hayatınız. Birbirinize değer verin. Evlilikte önemli olan karşılıklı saygıdır. Biriniz kızarsa diğeriniz alttan almayı bilsin. Yavrularınız önce size sonra Bolu'muza ve vatanımıza hayırlı evlatlar olsun" dedi.



Vali Baruş, "Bugün ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 83'üncü yıl dönümü. Ayrıca tarih bakımından 17 Temmuz 2017 olarak özel bir öneme sahip. Bir çok çift bu tarihi almak için eminim uğraşmıştır. Evlilik bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra aynı yastığa başkoyacaksınız. Sevinçlerinizi ve üzüntülerinizi paylaşacağınız biri var yanınızda. Unutmayınız ki evliliği bir çiçek bahçesi kılmak da dikenliğe çevirmek de sizin elinizde. Umarım size gül yüzlü çocuklar veren bir bahçeniz olur" diye konuştu.