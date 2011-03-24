-ATATÜRK'ÜN BALMUMU 1974'DEN BU YANA MÜZEDE MADRİD (A.A) - 24.03.2011 - İspanya'nın başkenti Madrid'deki Balmumu Müzesi, son yıllarda turistlerin kentte en çok ziyaret ettiği 10 yerden biri haline geldi. 1972 yılında açılan, siyaset, kültür, sanat, spor ve moda dünyasından birçok ünlü karakterin balmumunun yer aldığı müzede 1974 yılından bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün de balmumu sergileniyor. Winston Churchill, Vladimir Putin, Tony Blair, Jose Luis Rodriguez Zapatero, Nicolas Sarkozy, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Fidel Castro, Yaser Arafat ve Gandi gibi birçok ünlü karakterle aynı alanda olan Atatürk'ün balmumu, yurt dışından müzeye hediye edilen tek eser olma özelliğine sahip bulunuyor. Balmumu Müzesi yöneticilerinden Gonzalo Presa Hidalgo, "Atatürk'ün balmumu, 1974 yılında, dönemin Türk hükümeti tarafından müzemize hediye edilmiş. Benim bildiğim kadarıyla aynı şekilde dışarıdan müzeye gelen başka eserimiz yok. Türk hükümeti Atatürk'ün fotoğrafını ve ölçülerini bize bildirmiş, masrafları karşılamış ve balmumu burada yapıldıktan sonra müzeye konulmuş" dedi. Müzedeki eserlerin yüzde 70'inin siyasi ve sosyal tarihi kişiliklere, yüzde 30'unun ise ünlü spor ve kültür adamlarına ayrıldığını kaydeden Hidalgo, "Amacımız tarihi karakterleri yaşatmak, genç nesilleri eğitmek, kültürümüzü geliştirmek ve aynı zamanda eğlenmek. Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'nden sonra dünyadaki en iyi balmumu müzesinin bizde olduğunu düşünüyoruz. Prado, Kraliçe Sofya ve Thyssen müzeleri ve Kraliyet Sarayı gibi yerlerle Madrid'in en çok ziyaret edilen 10 yerinden biri olmamız da bunun bir göstergesi" diye konuştu. Bir karakterin balmumunun yapılmasının yaklaşık 3 ay sürdüğünü anlatan Hidalgo, siyaset veya şov dünyasında bir dönem popüler olan şahsiyetleri de kısa sürelerde müzede sergilediklerini ifade etti. Güncel konuları da yansıtmaya çok önem verdiklerini kaydeden müze sorumlusu, 2010'da İspanya'ya Dünya Kupası'nı kazandıran milli takımdaki futbolculardan İker Casillas, Andres İniesta, David Villa ve Fernando Torres'in balmumlarını yeni müzeye koyduklarını ve bunların ilgi çektiğini söyledi. Yılda 300 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Balmumu Müzesi'nde, İspanya Kraliyet ailesi üyelerinden ressam Picasso'ya, aktör George Clooney'e, Cengizhan'a, boğa arenalarına, Hollywood filmlerinin yıldızlarına, hatta çizgi film kahramanlarına kadar yüzlerce karakter otantik kıyafetlerle sergileniyor.