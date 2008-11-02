Atatürk'ü ticari marka yaptılar

Bir İngiliz ve iki Türk’ün Almanya’daki firmalarının Atatürk ismini ve imzasını ticari marka olarak tescil ettirdiği belirlendi. İsim hakkının kullanılabileceği ürünler temizlik maddesi, alkolsüz içki, tekstil ve ilaca kadar çeşitlilik gösteriyor.



Türkiye’de yasalarla korunan Atatürk isminin AB ülkelerinde kullanılabilecek ticari marka olarak tescil edildiği ortaya çıktı. İstanbul Patent Marka Danışmanlık uzmanı Abdurrahim Ayaz’ın verdiği bilgiye göre, İngiliz asıllı Müslüman olan Muhammed Sujah Jioher Yaqub, Atatürk ismini 5 Ekim 2005’ten itibaren AB markası olarak tüm üye ülkelerde geçerli olmak üzere tescil ettirdi. Marka konusu ürünler, temizlik maddesinden, alkolsüz içeceklere, ayakkabıdan, ilaç ve giysiye kadar geniş yelpazede çeşitlilik gösteriyordu.



Almanya’ya 2 tescil



Tezer Leblebici adlı kişi ise 2000 ve 2002’de yaptığı başvurularla, Atatürk ismini marka olarak sadece Almanya’da tescil ettirdi. İsmi tekstilden, optik ve banyo malzemelerine, kuyumdan, kozmetiğe hemen tüm ticari ürünlerde kullanma hakkını kazandı. Timur Kasım isimli diğer Türk de, 2005’te Almanya’da Atatürk’ün imzasını marka olarak tescil ettirdi. Tescil evrakına dev bir Atatürk imzası örneğini de ekledi.



Patent Marka Danışmanlık Ltd.’den avukat İbrahim Ekdial, "Burada dikkat çeken nokta, Türkiye’de 2857 ve 2622 sayılı yasalarla korunan Atatürk isminin AB markası olarak tescil edilmiş olması. Tescil sahipleri, Türkiye AB’ye girdiğinde, yurtiçindeki yasağı marka hukuku kapsamında delmeye kalkabilir. Atatürk adını AB markası olarak tescil ettiren uyanıkların kötü niyetli olabileceği ihtimali gözönüne alınarak hemen OHİM’e (AB İçpazarda Uyumlaştırma Ofisi) itiraz edilerek markanın hükümsüzlüğü istenmeli" dedi. Ekdial, Atatürk adının, sonuna ’biz,com, org, us’ bağlantıları ile yabancı ülkelerden internet alan adı olarak tescil ettirildiğini de hatırlatıp, buna da müdahale edilmesi gerektiğini savundu.



Türk Patent Enstitüsü OHİM’e itiraz etmeli



Avukat İbrahim EKDİAL Türkiye’de kişilerin Atatürk adını alması ve marka olarak kullanması 1934’te yasaklandı. Bu yasa yurtdışında geçerli değil. Uluslararası düzenlemeler açısından kamuya ait, kamu vicdan ve değerlerinde yaşayan, sembol kişilerin adlarının, marka olarak tescil edilmesi ve kullanılmasının engellenmesi itiraz edilmedikçe mümkün değil. OHİM’e Türk Patent Enstitüsü itiraz etmeli.







