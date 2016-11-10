Atatürk'ü karşılayan kız şimdi 101 yaşında: Onun öğüdüyle öğretmen oldum

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’teki Konya ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta yer alan Sabiha Özar, o zaman 7 yaşındaydı. Şimdi 101 yaşında olan Özar, İzmir Buca’daki evinde mütevazı bir yaşam sürüyor.

O gün ilk kez karşılaştığı Atatürk’ün öğüdüyle öğretmen olan Sabiha Özar, İptidai Mektebi hazırlık sınıfı öğrencisiyken Atatürk’ü karşılamak üzere öğretmenleri eşliğinde istasyona götürüldüklerini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“(Atatürk) Milli Mücadele’yi anlatmak üzere Konya’ya geldi. ‘Kahraman Mustafa Kemal Paşa’ diye karşıladık. Tren önümüzde durdu. Yanında Latife Hanım çizme giymiş, başına bir şal almış, ufak tefek bir hanımdı. Paşa’nın başında bir kalpak vardı, gözleri pırıl pırıldı. Bize doğru hafifçe gülümseyerek geldi. Bir eliyle benim bir eliyle diğer kız öğrencinin başını okşadı. Baba şefkatiyle gözlerinin içine baktım. Hayatımda hiç öyle mavi göz görmemiştim, adeta ışık saçıyordu. ‘Bakın’ dedi, ‘Çocuklar sizi ileride öğretmen olarak görmek isterim’ dedi. Ben zaten öğretmenlere bayılırdım, titreyerek ‘öğretmen olacağım’ diye düşündüm.”