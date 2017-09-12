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Atatürk'lü 'yaver' paylaşımına idari soruşturma da başlatıldı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından 'Ne geldiyse yaverlerden geldi' başlığıyla Atatürk ile Sultan Vahdettin'in olduğu fotoğraf ile FETÖ'den yargılanan Cumhurbaşkanı yaverleri ve Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin fot

12 Eylül 2017 16:05

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından \'Ne geldiyse yaverlerden geldi\' başlığıyla Atatürk ile Sultan Vahdettin\'in olduğu fotoğraf ile FETÖ\'den yargılanan Cumhurbaşkanı yaverleri ve Mısır Devlet Başkanı Sisi\'nin fotoğraflarını paylaşan çalışanı Salih Zeki Çakıroğlu hakkında idari soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı da dün Çakıroğlu hakkında \'Atatürk\'ün hatırasına alanen hakaret\' suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan Salih Zeki Çakıroğlu, sosyal medya hesabından \'Ne geldiyse yaverlerden geldi\' başlığıyla üzerinde, \'Ah şu yaverler\' yazan, yine üzerinde \'Tanıdınız mı Sultan Vahdettin ve yaveri\' yazan Sultan Vahdettin ve Atatürk\'ün olduğu fotoğraf ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın FETÖ\'den yargılanan yaverleri ile Mısır\'ın devrik cumhurbaşkanı Mursi ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi\'nin olduğu fotoğraf karelerini paylaştı. Salih Zeki Çakıroğlu\'nun, Atatürk ile FETÖ\'den yargılanan yaverleri bir tutması büyük tepkilere neden oldu. Cumhuriyet Savcılığı, Salih Zeki Çakıroğlu hakkında \'Atatürk\'ün hatırasına alanen hakaret\' suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Salih Zeki Çakıroğlu hakkında bugün idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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