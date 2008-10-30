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Atatürk’e vatanı kurtarma görevini Vahdettin mi verdi?

Mustafa filminde, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının arkasında Sultan Vahdettin olduğu iddiası da yeni bir tartışma başlattı.

30 Ekim 2008 02:00

Can Dündar’ın 110 dakikalık Mustafa filminde, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının arkasında Sultan Vahdettin olduğu iddiası da yeni bir tartışma başlattı.

Filmde, 15 Mayıs 1919’da Padişah Vahdettin, Karadeniz’e göndereceği Mustafa Kemal’e şöyle diyor:

“Paşa, simdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi tarihe geçmiştir. Bunları unut. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, paşa devleti kurtarabilirsin.” Bu konuda tarihçilerin üzerinde anlaşamadığı bir başka iddia ise Vahdettin’in, Mustafa Kemal’e Samsun’a çıkarken para verdiği iddiasıdır. Atatürk bu görüşmenin kendi talebiyle yapıldığını Nutuk’ta anlatır ama Vahdettin’den para alması sözkonusu değildir.

Mustafa’nın Samsun’a çıkışından Vahdettin’in haberdar olduğu konusunda tarihçilerin ortak düşüncesi var. Ancak yaygın görüşe göre, Mustafa Kemal’in Samsun’a gönderilmesindeki amaç, Karadeniz Bölgesi’nin güvenliğini sağlamaktı. Çünkü itilaf devletleri Mondros Anlaşmasının 7’nci maddesini işleterek, Karadenizi işgal etmeye hazırlanmaktadır. Daha sonra İngiliz belgelerinde geçeceği gibi bölgede yerleşen Rumlar’ın ayaklanması sözkonusudur. Mustafa Kemal’e kağıt üzerinde Sultan Vahdettin tarafından verilen görev bu isyanı bastırmasıdır. Ancak Mustafa Kemal’in farklı planları vardır. Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nın fitilini ateşler.

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