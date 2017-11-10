Atatürk'e saygı duruşu sırasında 'pazar duası' okutan imam açığa alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kurulan semt pazarında Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, aynı anda pazar duası ettiren imam H.G. hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Çevredekilerin bazılarının tepki göstermesi üzerine "Saygı duruşu yapacağınıza dua edin" dediği ileri sürülen imam H.G. açığa alındı.

Ne olmuştu?

Çıtak Mahallesi'nde cuma günleri kurulan semt pazarında, imam tarafından pazar duası okunuyor. Bugün kurulan semt pazarına da dua etmek için gelen mahalle camisi imamı H.G., Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te sirenler çalıp, saygı duruşuna başlanıldığında pazar duası okudu. Bazı vatandaşlar, ellerini açıp dua okurken, bazıları ise Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar, imama tepki gösterdi. İmam H.G.'nin vatandaşların tepkisi üzerine "Saygı duruşu yapacağınıza dua edin" dediği iddia edildi. Bunun üzerine vatandaşlar, imam hakkında Kaymakamlığa ve Müftülüğe şikayette bulundu. Şikayet üzerine İmam H.G., Kaymakamlığa çağrılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.