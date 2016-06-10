Atatürk'e hakaretten yargılanan Milli Eğitim Şube Müdürü beraat etti

Bursa’nın İnegöl İlçesi Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan’ın, Facebook sayfasındaki paylaşımında Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla İnegöl Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamasın tamamlandı. Hakim tarafından paylaşımı yaptığı kanaatine varılan Karaarslan, ikinci duruşmada, üzerine atılı hakaret suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

İnegöl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan’ın Facebook sayfasında, geçen yıl 19 Haziran’da, Ramazan ayının başlaması nedeniyle, üzerinde Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu bir mesajı yer aldı.

"Bilgim dışında etiketlendi"

DHA'nın haberine göre; Bursa Valiliği olayın araştırılması için Milli Eğitim Müdürlüğü’nce iki müfettişin görevlendirildiğini duyurdu. Bunun üzerine açıklama yapan Mustafa Karaaslan, paylaşımı kendisinin yapmadığını, yazılanları sosyal medyadan öğrendiğini öne sürerek, "Bilgim dışında gerçekleşen etiketleme olayından büyük rahatsızlık duyuyorum. 35 yıllık devlet çalışanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk hakkında böyle bir paylaşımda bulunmam söz konusu bile değildir" dedi.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucu Karaaslan hakkında, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve sanığın ceza alması halinde kamu hizmetlerinden yasaklanması istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

"Ben bir Atatürk milliyetçisiyim"

İlk duruşmaya rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı için savunma yapamayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaarslan, ikinci duruşmada ifade verdi.



Suçlamaları kabul etmeyen Karaarslan, "37 yıllık devlet memuruyum şu ana kadar sağcısına da solcusuna da eşit davrandım. Görev yaptığım, müdürler amirler ve kaymakamlar dahil Atatürk’le ilgili program koordinasyonlarını bizzat bana vermişlerdir. Bugüne kadar Atatürk aleyhine bir hareket eylem ya da sözde bulunmadım. Ben bir Atatürk milliyetçisiyim o gün bel fıtığı ameliyatı sonrası evde yatıyordum.



Böyle bir şey benim ahlakım ve anlayışıma da sığmaz kesinlikle paylaşımı ben yapmadım. Bundan acı duyuyorum, gerçek Atatürkçü benim. Mahkemeden beraatime karar verilmesini, mümkün olmaması durumunda lehime olan tüm yasa maddelerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.

İfadelere ve itirazların ardından mahkeme hakimi kararını açıkladı. Hakim, söz konusu paylaşımların sanık tarafından yapıldığına kanaat getirilmişse de sanığın üzerine atılı hakaret suçunun yasal unsurları oluşmadığından Mustafa Karaaslan’ın beraatine karar verdi.