Atatürk'e hakaretten tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, sosyal paylaşım sitesinde Atatürk\'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.A.\'yı yakaladı. Gözaltına alınan M.A., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı Eskişehir 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından \'Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret\' suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipe Cezaevi\'ne gönderildi.