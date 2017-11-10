T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk'e hakaretten tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, sosyal paylaşım sitesinde Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan M

10 Kasım 2017 21:19

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, sosyal paylaşım sitesinde Atatürk\'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.A.\'yı yakaladı. Gözaltına alınan M.A., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı Eskişehir 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından \'Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret\' suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipe Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRAtatürkEmniyet Müdürlüğü GüvenlikFacebookMustafa Kemal AtatürkGözaltınaEskişehirSulh Ceza HakimliğiTipe Cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24