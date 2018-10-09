'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanan Safiye İnci'ye hapis cezası

Anıtkabir’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası hakkında dava açılan Safiye İnci’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İnci, kararla birlikte tahliye edildi.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Safiye İnci, avukatı, ailesi ve Ankara Barosu adına avukat Selver Seçil Aykan katıldı. Ankara Barosu'nca dava dosyasına gönderilen dilekçeyle müdahillik talebinde bulunuldu. Sanık avukatı Bülent Demir, kurumun müdahillik talebinde bulunabilmesi için suçtan zarar görmesi gerektiğini, Ankara Barosu'nun suçtan nasıl zarar gördüğünü anlamadığını belirtip, müdahillik talebinin kabul edilmemesini istedi.

"Ne söylediğimi hatırlamıyorum"



Hakim Pınar Ergut, sanık Safiye İnci'ye hakkındaki suçlamaları hatırlatarak, sözlerini hatırlayıp hatırlamadığını sordu. İnci ise "Hakaret kastım yoktu. Bir anlık bir şeydi. Orada tam olarak ne söylediğimi hatırlamıyorum" diye yanıt verdi.



Bunun üzerine hakim Ergut, sanığa savcılıkta verdiği ifadeleri ve söylediği sözleri okudu. İfadesinde yer alan sözleri söylediğini kabul eden sanık İnci, "Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi.

Sanık avukatı Bülent Demir, savunmasını yaparken, müvekkilinin videodaki sözlerinin tamamını tekrarladı. Avukat Demir, "Müvekkilim suçsuzdur" dedi.

"Müvekkilim Atatürk'ü sevmeyen biri"



Avukat Demir, ayrıca suçun oluşmadığını kaydederek, "Müvekkilim Atatürk'ü sevmeyen mütedeyyin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Allah ve Peygamber'e bile küfredilen bir ülkede bu ceza sayılmazken, bir insanı sevmeye zorlamak ve bu nedenle cezaevine atmak akıl almaz bir durumdur. Müvekkilimin beraatini ve tahliyesi talep ediyorum" dedi.

Kararını açıklayan hakim, İnci'nin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına karar verdi. Hakim, hükümle birlikte İnci'nin tahliyesine karar verdi.