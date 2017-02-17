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Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen AKP’li gençlik kolları başkanı istifa etti

"Gençliğin bu noktaya gelmesine neden olanların oturup düşünmesi gerekir"

17 Şubat 2017 20:48

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, AKP Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli mesajlar yayınladığını belirterek tepki gösterdi. AKP Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, kamuoyundan gelen baskılar sonucu Baki'nin istifasını istediklerini, kendisinin de bunu kabul edip istifa ettiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, AKP Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin, farklı tarihlerde twitter hesabı üzerinden 'Atatürk olmasaydı diye bişey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var artık. Recep Tayyip Erdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır' ifadelerinin de yer aldığı paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Baki'nin bu paylaşımları tepki çekerken, CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin bu paylaşımlarını fark eden vatandaşların durumu kendisine ilettiğini belirten CHP'li Kuyucuoğlu, "Gençliğin bu noktaya gelmesine neden olanların oturup düşünmesi gerekir. Bu ve benzeri zihniyetlerin, Türkiye'yi nereye götürmek istediklerinin bir işaretidir" dedi.

Halkweb'in gündeme getirdiği haber sonrası tepkiler üzerine açıklama yapan AKP Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, paylaşımların AKP'yi bağlamadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Söz konusu paylaşımlar kendisini bağlar. Bu konuda kamuoyunun baskısı ve gelen tepkileri göz önüne alarak Genel Merkez, İl Başkanlığı ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı ile bir değerlendirme yaptı. Bu doğrultuda istifasını istedik, o da kabul etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş bizim için vazgeçilmez bir değerdir."

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