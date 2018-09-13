Atatürk'e hakaret eden Safiye İnce'nin tahliye talebi reddedildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hakkında 'Atatürk'e hakaret'ten soruşturma başlatılan Safiye İnci'nin yargılanmasına başladı.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İnci ve avukatı Bülent Demir ile sanığın yakınları katıldı.

Mahkemede söz verilen İnci, olay günü akrabalarıyla Anıtkabir'e gittiklerini, kendisinin istemediği halde ısrar üzerine içeri girdiğini belirterek, "Burada gezerken tek başıma bulunduğum bir sırada söz konusu videoyu çektim. Bu görüntüyü gizli olan Instagram hesabıma yükledim. Herkese açık bir hesap değil. Bu kadar yayılabileceğini düşünmedim. Daha sonra hemen, 10 dakika içinde videoyu kaldırdım. Pişmanım, böyle olacağını düşünmemiştim" dedi.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan Hakim Pınar Ergut, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına hükmedip davayı erteledi.