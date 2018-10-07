Atatürk'e hakaret eden öğretmen hakkında inceleme

Malatya Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Bulgurlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K., sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Tepki gören paylaşımlara ilişkin şikayetler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı basın toplantısında öğretmenin hakaret içeren paylaşılarını ortaya çıkarmış ve yaptıkları şikayetlere rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün harekete geçmemesine tepki göstermişti.

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Konuya ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hakaret paylaşımlarıyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Basında çıkan bir öğretmenin sosyal medya hesabından 'Atatürk ve Bazı Kurumlar İle İlgili' yaptığı paylaşım haberlerine konu olan tüm iddialara ilişkin Valiliğimizce iki müfettiş görevlendirilerek gerekli inceleme başlatılmıştır."