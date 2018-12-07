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Atatürk'e hakaret davasında mahkeme: Elimizde inceleme yapacak başka kurum kalmadı

Emniyet, jandarma ve Adli Tıp Kurumu'ndan olumlu cevap gelmedi

07 Aralık 2018 14:04

Mustafa Kemal Atatürk ve Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Hasan Akar’ın görüntülerinin izlenip suç tarihinin tespit edilmesi konusunda Emniyet, jandarma ve Adli Tıp Kurumu’ndan olumlu cevap gelmemesi üzerine hâkim, “Görüntülerle ilgili inceleme yapacak başka kurum elimizde kalmadı” dedi.

"Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin, düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Akar’ın cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından, “Sanığın videosunun yayınlanmasına rızasının olmadığından aleniyet unsurunun oluşmaması ve suç tarihinin belli olmaması” sebebiyle bozulmuştu.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Akar’ın avukatı Burçak Çopuroğlu, “Eksiklerin giderilmesini ve gerekli incelemenin yapılması için görüntülerin belirlenen kuruma gönderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Bunun üzerine hâkim Ülker Kiraz da, “Görüntülerle ilgili inceleme yapacak başka kurum elimizde kalmadı. Adli Tıp Kurumu’na iki kere gönderdik. Emniyete, jandarmaya da yolladık” diye konuştu. Tekrar söz alan avukat Çopuroğlu, görüntülerin gönderileceği kurumu kendilerinin araştırması için süre talep etti. Mahkeme sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

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