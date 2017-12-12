 ATATÜRK'E HAKARET DAVASI: HASAN AKAR'IN YARGILANMASINA YENİDEN BAŞLANDI

* Hasan Akar duruşmaya katılmadı.

* Mahkeme, reddi hakim talebinin bir üst mahkemece karara bağlanması için duruşmayı erteledi.

* CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi\'nin davaya müdahillik talebi de reddedildi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

“Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etmek\" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\" suçlarından aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının istinaf mahkemesinde bozulması üzerine Hasan Akar\'ın yargılanmasına tekrar başlandı.

Hasan Akar duruşmaya katılmadı, avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi\'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin de davaya müdahil olma taleplerini reddetti. Reddi hakim talebinin karar bağlanması için dosyanın Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

HASAN AKAR DURUŞMAYA KATILMADI

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Akar katılmazken, Avukatı Mustafa Arıboğa hazır bulundu. Hakim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi\'nin bozma kararını okudu. Hakim, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi\'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin de davaya müdahil olmak için avukatları aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunduklarını açıkladı. Söz alan İlgezdi\'nin Avukatı Dila Isıyel de davaya müdahil olma taleplerinin olduğunu belirterek, “Gerekçelerini dilekçemizde ayrıntılarıyla belirttik. Eski kararda direnilmesini, hakaret içerikli kitapların da toplatılmasını talep ediyorum\" dedi.

HASAN AKAR\'IN AVUKATI: HAKİMLİĞİNİZİ REDDETTİM BUNA GÖRE KARAR VERİLSİN

Hasan Akar \'ın Avukatı Mustafa Arıboğa, reddi hakim talebinde bulunduğunu belirterek, “Hakimliğinizi reddettim. Buna göre karar verilsin. Ayrıca davaya katılma taleplerinin de reddine karar verilsin. Bunlar hep baskı unsuru\" ifadelerini kullandı.

KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, İlgezdi\'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle davaya müdahil olma taleplerinin reddine karar verdi. Reddi hakim talebinin karara bağlanması için dosyanın bir üst mahkeme olan Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Akar\'ın da 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 19.00\'da bir televizyon kanalında ana haber programında yayınlanan bir videoda söylediği sözlerine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, söz konusu videoda Atatürk\'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğunu belirterek, Akar\'ın \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi 19 Temmuz\'da görülen duruşmada Hasan Akar\'ı “Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçlarından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış ve Akar\'ın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Hasan Akar\'ın avukatı karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi de Hasan Akar\'ın konuşmayı 2004 yılında yaptığı yönünde savunması bulunduğunu, yerel mahkemenin bunu araştırmadan, konuşmanın televizyonda yayınlandığı 9 Mayıs 2017 tarihini suç tarihi kabul ederek hüküm kurduğunu, 12 yıllık zamanaşımı tartışmasına girmeden kurulan hükmün bozulmasına 5 Ekim\'de karar vermiş ve Hasan Akar\'ın da tahliyesine hükmetmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Hasan Akar\'ın arşiv görüntüleri

