"Atatürk'e hain demek 'Ben şerefsizin tekiyim' diye bağırmak gibi bir şey!"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kocaeli'nde bir belediye çalışanın sosyal medya hesabından 'Ne geldiyse yaverlerden geldi' başlığıyla paylaşılan Sultan Vahdettin ve Atatürk'ün olduğu fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'FETÖ'den yargılanan yaverleri ile karşılaştırmasına "İki yaveri değil birbiriyle kıyaslamak... Aynı anda akla getirmek bile...“Ben şerefsizin tekiyim” diye bağırmak gibi bir şeydir" diyerek tepki gösterdi.

Ahmet Hakan'ın "Erdoğan'ın yaveri Vahdettin'in yaveri" başlığıyla (14 Eylül 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Kocaeli’nde sersemin teki, şöyle bir şey zırvalamış:

Erdoğan’ın yaveri Erdoğan’a ihanet etti.

Vahdettin’in yaveri Vahdettin’e ihanet etti.

Bütün yaverler hain.



Erdoğan’ın yaveri kimdi?



Kim olacak?



Sümüklü bir vaiz bozuntusuna iradesini teslim eden, halkın üzerine ateş açan bir kalkışmaya omuz veren, emperyalistlerin amaçlarına hizmet eden, milletine kalleşlik yapan zavallı bir ödlektir.



Peki Vahdettin’in yaveri kimdi?



Kim olacak?



Zelil ve perişan bir imparatorluğun küllerinden bir umut doğuran, kelle koltukta yollara dökülen, hakkında çıkarılan idam fermanlarına zerre aldırmadan milletinin istiklali için savaşan, en umutsuz andan büyük bir umut doğuran ATATÜRK’tür.



İki yaveri değil birbiriyle kıyaslamak...



Aynı anda akla getirmek bile...



“Ben şerefsizin tekiyim” diye bağırmak gibi bir şeydir.



Sadece bu da değil!



İşin içinde bir de...



Yunan adasına gitmeyi bile reddeden Tayyip Erdoğan’ı, İngiliz gemisine binip kaçan Vahdettin’le özdeşleştirmek gibi bir şapşallık da var.



Kısacası...



Şerefsizce bir şapşallık ya da şapşalca bir şerefsizliktir söz konusu olan.





Sözcü'ye operasyon yapılacağını Binali Bey'in bilmemesi

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir açıklama yaptı:

“Binali Bey’e ‘Sözcü’ye, Cumhuriyet’e operasyon yapılacak dedim. ‘Olur mu öyle şey Kemal Bey’ diye cevap verdi. Ama sonra operasyon oldu.”



Kemal Bey’in anlattığı bu anekdot, Binali Bey’in aleyhine değil, tam tersi lehine...



Çünkü Binali Bey...



“Evet, Sözcü’ye ve Cumhuriyet’e yapılacaklardan haberim yoktu. Çünkü bizde yargı bağımsızdır. Yargının atacağı adımları benim bilmem mümkün değil” diyebilir.



Acaba Kemal Bey, böyle bir cevaba hazır mı?



Bilemiyorum Altan.



Parti logosu: Kınalı el

MERAL Akşener’in partisinin logosu “kınalı el” olacakmış.



Parti tutar tutmaz, bilemem.



İş yapar iş yapmaz, bilemem.



Ama “kınalı el”i parti logosu yapma fikri, çok iyi bir fikir.



Çünkü “kınalı el” sembolü...



Çok yerli, çok etkileyici, çok akılda kalıcı, çok aşina, çok anne, çok milli, çok Anadolu bir sembol.