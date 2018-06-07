Atatürk'e benzeyen oyuncu Göksal Kaya, ameliyat oldu

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- ULU önder Mustafa Kemal Atatürk\'e benzerliğiyle tanınan İzmirli sinema ve tiyatro oyuncusu Göksal Kaya (54), Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde kasık fıtığı ameliyatı oldu.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Göksal Kaya, eşi Handan Kaya ile birlikte Sarıgöl\'de yaşayan kayınpederini ziyarete geldi. Kasık fıtığı rahatsızlığı bulunan Göksal Kaya, Sarıgöl Devlet Hastanesi\'nde başarılı bir ameliyat geçirdi. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman ve Opr. Dr. Göksel Koçbil tarafından yapılan ameliyat sonrası özel odaya alınan Kaya\'yı hayranları yalnız bırakmadı. Oyuncuyu ziyaret edenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Opr. Dr. Karaduman, \"Hastamızın durumu çok iyi. Ameliyat sonrası uzun süre dinlenmeli ve ağırlık kaldırmamalı. Kısa sürede taburcu olacak\" dedi. Göksal Kaya ise \"Eşimle Almanya\'ya gidecektik. Sarıgöl\'de kayınpederime ziyarete geldik. Sarıgöl Devlet Hastanesi\'nin çok iyi olduğu söyledi. Atatürk ne demişti, \'Beni Türk hekimlerine emanet edin\'. Ben de Sarıgöl\'de ameliyat olmaya karar verdim. Başarı bir ameliyat yaptılar. Personel de ilgi gösterdi, teşekkür ederim\" diye konuştu.



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