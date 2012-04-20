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Atatürk'e 80 yıl önce Kürtçe şarkı yazılmış: Kemal hate Van'e vere le le

Şarkının, Gürpınar’ın Yoldüştü Köyü’de yaşamış Semut Elmas tarafından yazıldığını belirtildi

20 Nisan 2012 17:18

Van'da 80 yıl önce Atatürk için övgü dolu sözlerle yazılmış olan bir türkünün kayıtlarına ulaşıldı.

Gülay Özek'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Gölü Çevresi Tarihi Eserler ve Kültür Değerlerini Araştırma Merkezi Müdürü Murat Oto, TRT arşivlerinde, Van’da 80 yıl önce Atatürk için övgü dolu sözlerle yazılmış Kürtçe şarkıyı ortaya çıkardı. Şarkının, Gürpınar’ın Yoldüştü Köyü’de yaşamış Semut Elmas tarafından yazıldığını belirten Oto, "Hazırlayacağım kitap için Van Türkülerini araştırırken, TRT’nin arşivlerinden bu şarkıyı buldum" dedi.

Van türkülerinin yer aldığı bir kitap hazırlığı için araştırma sürdürdüğünü belirten Öğretim Görevlisi Oto, Kürtçe şarkıyı, TRT kayıtlarını araştırırken 1967 yılında Muammer Sun ve Cenan Akın tarafından hazırlanan ’Birinci folklor derlemesi’ adlı çalışmanın kayıtları arasında bulduğunu söyledi. Öğretim Görevlisi Oto şunları anlattı:

"Bu kitabı çıkartmaya karar verdikten sonra ilgili tüm kurumların ve kişilerin arşivlerini araştırmaya başladım. Bunlardan biri de TRT’nin 1967 yılında yaptırmış olduğu ’Birinci Folklor Derlemesi’ adlı çalışmaydı. Bu çalışmada 667 türkü kaydı yapılmıştı. Bunlardan biri de bu türküydü. Atütürk’e Kürtçe yakılan bir ağıt olması itibariyle bana ilginç gelmişti. Bu türkü, Ali ve Babacan Elmas adlı iki amcaoğlu tarafından söylenmiş. Babalarından duydukları türküyü söylemişler ve bu da 1967 yılında kaydedilmiş."

 

Odam Kireç Tutmuyor'da Van türküsü

 

Öğretim Görevlisi Oto, Van Türküleri ile ilgili yazmakta olduğu kitabında bu türkünün de yer alacağını belirtti. Toplam 723 türküyü araştırdığını, bunlardan 245 sözlü ezginin Van’a ait olduğunu saptadığını belirten Oto, ikinci kitabında da uzun havalar, halk oyunları ve Kürtçe ezgilere yer vereceğini söyledi. Öğretim Görevlisi Murat Oto, Van türkülerini araştırırken, yıllardır dillerde olan ’Odam Kireç tutmuyor’ türküsünün de Van’a ait olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

 

Atatürk Türküsü'nün şarkı sözleri

 

Kemale (Kemal)
Kemale Kemale vere le le (Kemal iyi adamdır, gelin)
Muhsıne cemale vere le le (Yüzü, cemali çok güzeldir, gelin)
Beşire me tağle vere le le (Halkın yüzü ekşi (asık), gelin)
Hude Kemal heşti vere le le (Allah Kemali bağışlasın, gelin)
Ankere runişti vere le le (Ankara’da oturdu, gelin)
Sed vanji kuşti vere le le (Onlardan yüz tanesini öldürdü, gelin)
Kemal hate Van’e vere le le (Kemal Van’a geldi, gelin)
Kemal babe meye vere le le (Kemal bizim babamızdır, gelin)
Şepke da seremeye vere le le (Şapkayı kafamıza bıraktırdı, gelin)
Kemal e İsmet’e vere le le (Kemal ile İsmet’i var, gelin)
(Dünyaya Cumhuriyet’i ilan ettiler, gelin)
 

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