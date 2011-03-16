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Atatürkçü olmayan evlat edinemez mi?

Yazar Pınar Öğünç, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun web sitesinde yer alan ilginç kriteri yazdı

16 Mart 2011 02:00

T24- Yazar Pınar Öğünç, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun web sitesinde evlat edinmeye dair kriterler arasında ailenin "Atatürkçü ilke ve inkilapları yaşamında uygulayabilecek düşünce yapısına sahip olması" ifadesinin yer aldığını yazdı.

Öğünç'ün tüm yazısı için tıklayın


Öğünç'ün Radikal gazetesinin Hayat ekinde yayımlanan (16 Mart 2011)  yazısı şöyle:


Atatürkçü olmayana çocuk yok!


Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait web sitesinde ‘Evlat Edinme Hizmetleri’ başlığında ‘bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun bir kişi arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk-ebeveyn ilişkisinin kurulma’ süreci tanımlanıyor. Peki şu kriteri nasıl açıklayacağız: ‘Sosyal ilişkiler açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşmeyecek özellikler taşıması, kılık kıyafet, yaşam tarzıyla çağdaş görünüm ile Atatürk ilke ve inkılaplarını yaşamında uygulayabilecek düşünce yapısına sahip olması’

Atatürkçü olmayanlar evlat edinemiyor mu? Bir de bunun test aşaması nasıl oluyor? ılke ve inkılaplar mı sayılıyor? ‘Gençliğe Hitabe’ ezberden mi okunuyor?

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