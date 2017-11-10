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'Atatürk' vurgusu öne çıktı; Erdoğan Anıtkabir Şeref Defteri'ne ne yazdı?

Anıtkabir'de düzenlenen törene birçok devlet adamı katıldı

10 Kasım 2017 14:49

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Antıkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önceki mesajlarında yalnızca 1 kere geçirdiği "Mustafa Kemal Atatürk" adını bu kez 2 kere geçirdi. Erdoğan, Anıtkabir Şeref Defteri'ne "Vefatının 79'uncu yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin ilk banisi, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, hürmetle, saygıyla, bir kez daha yad ediyoruz" notunu düştü.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Antıkabir'de düzenlenen törenle anıldı.

Anıtkabir'de düzenlenen törene, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Ardından Anıtkabir Şeref Defteri'ne mesajını yazdı. 

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Vefatının 79'uncu yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin ilk banisi, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, hürmetle, saygıyla, bir kez daha yad ediyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. Ruhu şad olsun.

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