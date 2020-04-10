T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk ve Mevlana'ya hakaret ettiği suçlamasıyla aranan stand-up'çı gözaltına alındı

10 Nisan 2020 21:18

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda  Atatürk ve Mevlana'nın manevi şahsiyetlerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan stand-up'çı E. G., İstanbul’da gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen E. G. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıklamıştı

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında çalışma başlatan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, E. G.’nin bulunduğu yeri belirledi. Tespit edilen adrese baskın düzenleyen siber polisi, zanlıyı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen E. G.’nin, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı öğrenildi.

ETİKETLER

atatürkmevlanastand upe.g.hakaretgözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24