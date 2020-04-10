Atatürk ve Mevlana'ya hakaret ettiği suçlamasıyla aranan stand-up'çı gözaltına alındı

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Atatürk ve Mevlana'nın manevi şahsiyetlerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan stand-up'çı E. G., İstanbul’da gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen E. G. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıklamıştı
Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında çalışma başlatan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, E. G.’nin bulunduğu yeri belirledi. Tespit edilen adrese baskın düzenleyen siber polisi, zanlıyı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen E. G.’nin, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı öğrenildi.