Atatürk ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'ne Ahmet Önal getirildi  

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı\'ndan sorumlu Mülki İdare Amirliği görevine İstanbul Vali Yardımcılarından Ahmet Önal getirildi.

Atatürk Havalimanı\'nda Mülki İdare Amiri olarak görev yapan ve 3 Aralık\'ta emekliye ayrılan Mehmet Ali Ulutaş\'tan boşalan göreve İstanbul Vali Yardımcılarından Ahmet Önal getirildi. Önal, Atatürk Havalimanı\'nın yanı sıra 29 Ekim\'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı\'ndan da sorumlu olacak.

AHMET ÖNAL KİMDİR?

1965 yılında Yozgat Sorgun\'da doğan Ahmet Önal, ilkokulu Sorgun\'da, ortaokul ve liseyi Kırıkkale\'de tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı\'nda stajyer kaymakam olarak göreve başladı. Sırasıyla Gemerek, Köse, Mudurnu, Finike ve Konak Kaymakamlıkları görevinde bulundu. 1990\'da stajyer kaymakam olarak çalışırken, bir yıl boyunca İngiltere\'de dil eğitimi aldı. 2000 yılında İngiltere\'nin Exeter Üniversitesi\'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

2015 yılı yaz kararnamesiyle İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanan Ahmet Önal, evli ve 3 çocuk babası.

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